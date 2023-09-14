В настоящее время незаконно ввезенные товары арестованы, проводятся экспертизы. Досудебное расследование по виновным продолжается.

Украинские правоохранители раскрыли схему, по которой компания, в которой утверждали, что снабжает военную амуницию для воинов Вооруженных Сил Украины, фактически продавала шлемы, бронежилеты и баллистические плиты через розничные магазины. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

В ходе расследования правоохранители провели обыски в офисах компании, на ее складах и торговых точках.

По результатам обысков изъята военная амуниция на сумму более 40 миллионов гривен, а также документы, свидетельствующие о незаконной деятельности этой компании.

Сотрудники Бюро экономической безопасности установили, что компания получала льготы по импорту товаров военного назначения в Украину. Для этого использовались сертификаты с недостоверной информацией о конечном получателе.

Согласно документам, шлемы и бронежилеты предназначались для военных, но фактически их продавали в магазинах в нескольких регионах Украины. По этой схеме было импортировано несколько партий товара на общую сумму более 100 миллионов гривен.

Кроме того, при продаже военной амуниции работники компании уклонялись от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов гривен. Отмечено, что незаконно ввозимые товары были арестованы, проводятся экспертизы.

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