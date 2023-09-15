Так, глава врачебной комиссии из Тернопольской области требовал взятки за справки о непригодности военнообязанного.
Как сообщает Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, сообщено о подозрении главе врачебно-консультативной комиссии больницы в Тернопольской области.
Сообщается, что 42-летний подозреваемый требовал и получил 1500 долларов взятки за принятие военно-врачебной комиссией решения о непригодности мужчины к службе.
Выданная справка должна стать основанием для переноса призыва на несколько месяцев, а впоследствии, и возможности выезда за границу.
Взяточника задержали в порядке ст.208 УПК Украины, его поймали с поличным во время получения взятки.
Известно, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности взяточника.
По факту получения взятки должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины) – председатель врачебной комиссии из Тернопольщины объявили о подозрении.
Ему грозит тюремный срок от 5 до 10 лет лишения свободы с 3-летним лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.
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