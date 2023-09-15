В Украине она осталась, чтобы пожизненно получать судейское содержание после выхода в отставку. Теперь ей светит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора Украины направили в суд обвинительный акт в отношении судьи одного из местных судов Черкасской области. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В результате расследования установлено, что судья одного из судов Запорожской области переехала с временно оккупированной территории в Черкасскую область после полномасштабного вооруженного вторжения российской федерации. Ее намерения только заключались в обеспечении пожизненного денежного содержания судьи после ухода в отставку.

Во время исполнения обязанностей председателя суда и как судья она систематически оправдывала вооруженную агрессию россии, начатую в 2014 году, и воспринимала ее как правомерную. Она распространяла российские нарративы по военному вторжению россии в Украину и пыталась убедить других в своей позиции.

Также обвиняемая называла аннексированные территории Украины "освобожденными" и признавала их частью российской федерации. Она оправдывала российские ракетные удары по украинским населенным пунктам, интерпретируя их как сбережения высокоточных ракет пренебрежением безопасностью мирного населения.

Судья также часто посещала временно оккупированный Крым после начала полномасштабного вторжения. Даже встречала там новый 2023 год.

До проведения судебного разбирательства досудебное расследование проводило Государственное бюро расследований, а оперативное сопровождение осуществлялось Службой безопасности Украины.

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