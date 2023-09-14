Солонковский сельский совет, расположенный во Львовской области, планирует закупить растворимый кофе на сумму 196 тысяч гривен. Эта сумма только ориентировочная, поскольку открытые торги (аукцион со снижением цены) запланированы на 20 сентября. Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Тендер был объявлен 12 сентября, и, по информации на 14 сентября, не было зарегистрировано ни одного участника. Прием заявок продлится до 17 сентября.

Что касается цены, то речь идет о закупке 2000 пачек кофе "3-в-1" в стиках. В тендерной документации указано, что в одной пачке должно быть не менее 20-25 сток по 12 граммов. Итак, речь идет о закупке не менее 40 тысяч стеков кофе.

Исходя из этого, ожидаемая цена одного стика кофе на аукционе составляет менее 5 гривен, что даже несколько ниже розничных цен на рынке. Однако остается вопрос, почему именно сельскому совету понадобилось столь значительное количество кофе, ведь это превышает объемы, которые могут понадобиться для их нужд.

Напомним, ранее правительство требовало от государственных заказчиков обосновывать покупки на сумму более 50 тысяч гривен, особенно при введении военного положения. Это решение было принято из-за скандалов, связанных с государственными закупками на местах, которые в последние месяцы вызвали многочисленные вопросы среди украинцев.

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