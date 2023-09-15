Мобилизация в Украине: как женщинам стать на военный учет, список документов

Мобилизация в Украине, женщины с медицинским и фармацевтическим образованием с 1 октября должны стать на военный учет.

Мобилизация в Украине будет продолжаться, сообщается, что женщины должны с 1 октября стать на военный учет, они обретут статус военнообязанных.

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в Facebook рассказали, какие документы должны иметь при себе женщины, чтобы стать на учет в период мобилизации в Украине.

Для того чтобы пройти процедуру регистрации на военный учет в разгар мобилизации в Украине, женщине нужно прийти в территориальный центр комплектования (ТЦК) с такими документами:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении профессии;

справка по работе с указанием специальности;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

В отношении женщин в ТЦК должны завести личное дело, после чего его должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе в период действия мобилизации в Украине.

Военнообязанные женщины должны пройти медкомиссию у хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога, а также у гинеколога.

"Люди получили образование за собственные средства, они имеют право выбирать где и как им работать? Это профессия их жизни, их средства",

"Долой совесть потеряли ...мужики по кабакам и Буковелям отдыхают ,а женщины бросайте детей и идите защищать ....их и так хватает на фронте ....",

"Чтобы собрать женщин на учет, пройдите лучше по спортклубам и кафе. Там столько быков здоровых найдете, что еще две армии соберете. Депутатов с их зарплатой туда. А женщинам дома есть что делать. И вообще - может уже пора думать о том как закончить эту проклятую войну? Потому что так понимаю настроение у власти на долгие годы......", - пишут украинцы в комментариях.

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