В Херсоне вражеская корректировщица работала на депутата госдумы рф, злоумышленницей оказалась местная жительница.

Так, в Херсоне была задержана информаторша депутата госдумы россии Игорь Кастюкевич, которого кремль назначил одним из «кураторов» на части временно оккупированной части региона.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленницей оказалась местная, которая в период оккупации областного центра подписалась в сети российского депутата.

После освобождения города предательница дистанционно предложила ему «помощь» в корректировке ударов по местным объектам защитников.

Предательница обходила улицы и фиксировала локации базирования украинских защитников.

Полученные данные отправляла российскому депутату посредством текстовой информации с привязкой к местности.

Таким образом, летом 2023 года информатор врага скорректировала российский удар по городу с применением РСЗО.

СБУ задержали фигурантку на попытке передачи новых разведданных врагу.

Во время обысков у задержанной изъят телефон с поличным.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ.

Пока предательница находится под стражей, продолжается расследование.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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