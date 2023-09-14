Клиенты "ПриватБанк" в Украине, использующие мобильный банкинг, получают возможность получить денежную помощь за оплату коммунальных и других услуг через программу "Приват24". Денежная помощь может составлять 10, 20 или 50 тысяч гривен. Детальнее об этом денежном бонусе сообщили в пресс-службе "ПриватБанк".

Участниками акции могут стать все совершеннолетние клиенты "ПриватБанк", имеющие идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и активную карту Mastercard.

Для участия в акции на получение денежной помощи от "ПриватБанка" требуется:

Зарегистрироваться по указанной ссылке и указать номер телефона. Совершить 5, 10 или 15 платежей с карты Mastercard через меню "Платежи" в Приват24. В счет также включаются платежи через QR-код или кнопку оплаты на сайте, которые перенаправляются на Приват24. Ожидать розыгрыш призов, который проходит ежемесячно.

Суммы бонусов денежной помощи "ПриватБанк" зависят от количества произведенных платежей:

За 5 платежей в месяц – 10 тысяч гривен

За 10 платежей в месяц – 20 тысяч гривен

За 15 платежей в месяц – 50 тысяч гривен

Платежи, учитываемые для получения денежной помощи в виде бонусов, включают в себя оплату коммунальных услуг, уплату штрафов, взнос в учебном заведении, благотворительный взнос, оплату товаров и услуг на счет физического лица или юридического лица.

Акция продлится до 30 сентября 2023 года, и результаты розыгрыша будут объявлены в конце каждого месяца. Победители, которые получат денежную помощь от "ПриватБанка", будут определяться среди участников, выполнивших все условия акции. Победители получат уведомления в мобильном приложении "Приват24".

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.