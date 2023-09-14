Организатора схемы, который сейчас скрывается за границей, разыскивают.

Следователи ДБР завершили досудебное расследование в отношении лиц, стоящих за организацией и воплощением незаконной схемы переправки мужчин призывного возраста в Республику Молдова. Обвинительный акт был направлен в суд. Подробности схемы сообщили в пресс-службе ДБР.

Эта схема началась в феврале 2023 года, когда житель Харькова, сам избежавший мобилизации, решил заработать прибыль на других ухилянтах.

При содействии трех его знакомых, оставшихся в Украине, один из которых был работником Госпродпотребслужбы, они разработали специальный маршрут, обходящий пункты таможенного контроля на юго-западных областях Украины. После этого они искали клиентов, готовых заплатить 5 тысяч долларов США за "услуги".

Участников этой группы доставляли на границу с Молдовой, где им нужно было пересечь реку. Для этого предоставлялись гидрокостюмы, а на молдавской стороне границы их встречал организатор схемы. В апреле 2023 года ДБР раскрыло и прекратило этот незаконный процесс.

Трое фигурантов обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц (согласно статье 332 часть 2 Уголовного кодекса Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Организатора схемы, который сейчас скрывается за границей, разыскивают.

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