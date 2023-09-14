Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Дело об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей решается.

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла случай шпионажа в Донецкой области и задержала российского информатора, который использовал голосовые сообщения для корректировки ударов оккупантов. Подробности рассказали в пресс-службе СБУ.

По данным прессслужбы СБУ, злоумышленник, собиравший разведданные о расположении украинских военных подразделений вокруг Славянска, был задержан. Основным интересом его работы была дислокация Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и Госпогранслужбы на прифронтовой территории Донбасса.

Злоумышленник обходил город и близлежащие поселки, где тайно фиксировал позиции украинских сил обороны. Полученные разведданные данные он передавал российским агентам через двух связных на временно оккупированной территории Донбасса.

Злоумышленник использовал голосовые сообщения из-за популярного мессенджера, пытаясь избежать подозрений. Однако контрразведчики СБУ осуществили его задержание по месту жительства. Во время обыска у него был обнаружен мобильный телефон с доказательствами его деятельности в пользу россии.

По полученным доказательствам, злоумышленнику сообщено о подозрении согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины, касающейся оказания помощи вооруженным формированиям государства-агрессора в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Дело об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей решается.

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