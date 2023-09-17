В Черкассах вынесли неожиданный приговор мужчине, размещавшему странные публикации в соцсети.

На своей странице в социальных сетях мужчина обвинял руководство страны в коррупции.

Как стало известно из реестра судебных решений, мужчина призвал "отдать под трибунал и подстрекал военных к восстанию".

Такие сообщения мужчина публиковал в Фейсбуке.

Эксперты проанализировали сообщения и выяснили, что в публикации содержатся высказывания, в форме призывов к изменению конституционного строя и захвату власти.

Обвиняемый отказался давать показания, однако в своих действиях раскаялся.

Приднепровский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, но с испытательным сроком 1 год.

Суд также обязал его прочесть 6 исторических книг о российско-украинской войне.

Источник: provce .

Недавно сообщалось, что депутат прикарманил 100 тысяч денежной помощи, предназначенной для лечения украинцев.

Депутат Полтавского облсовета, зная наличие 200 тыс. грн, выделенных из областного бюджета для оказания помощи украинцам - решил присвоить часть из них.

Данные средства должны быть помощью лицам, которые имели проблемы со здоровьем или находились в затруднительном положении.

Чиновник привлек к "схеме" сотрудницу Полтавского областного совета, которая "советовала" ему потенциальных получателей помощи среди приближенных к нему лиц.

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Депутата и его сообщника поймали с поличным: в чем их обвиняют и какое наказание светит.

Как сообщала Politeka, депутата объявили в розыск на Франковщине, кадры: что он натворил.

Также Politeka писала, что украинец в тюрьме умудрился работать на оккупантов.