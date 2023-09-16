Во время временной оккупации Херсонщины он стал на сторону российских оккупантов.

Бывшему заместителю начальника и начальнику отдела "Голопристанской исправительной колонии №7" в Херсонской области сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Информацию обнародовала Херсонская областная прокуратура.

По следственным данным, во время временной оккупации Херсонщины этого подозреваемого назначили руководителем иллюзорно созданного оккупантами Голопристанского учреждения исполнения наказаний.

На своем псевдопосте он располагал осужденных, привезенных из других исправительных учреждений правого берега Херсонщины. Затем их транспортировали спецавтомобилями в подобные учреждения, которые находились в россии и на временно оккупированных территориях Украины.

Это произошло осенью 2022 года по приказу высшего руководства, и вместе с работниками системы наказаний рф подозреваемый способствовал принудительному перемещению, то есть депортации более 1700 заключенных. Ему грозит 12 лет заключения.

Также стоит отметить, что бывшему начальнику "Северной исправительной колонии №90" грозит 12 лет заключения за нарушение законов и обычаев войны, включая депортацию более 1700 человек.

Кроме этого, суд рассмотрит дело двух бывших работников исправительной колонии, которые во время оккупации Херсона перешли на сторону россии. Их обвиняют в государственной измене в условиях военного положения.

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