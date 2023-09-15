Сейчас родолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Бывшему адвокату грозит наказание в виде лишения свободы.

Специалисты в области кибербезопасности из Службы безопасности обнаружили в Киеве бывшего адвоката, публично призвавшего к насильственному захвату государственной власти в Украине. Как сообщили в СБУ, его провокационную агитацию поддерживали принадлежащие спецслужбам российской федерации интернет-ресурсы с целью взорвать стабильность в стране и подомлить боевой дух украинских военных на фронте.

По данным следствия, фигурант представлял себя как "общественный лидер" и побуждал граждан к массовым беспорядкам под покровом "протестных" митингов.

Для этого злоумышленник создавал многочисленные видеосюжеты, публиковавшие на своем YouTube-канале с аудиторией более 100 тысяч пользователей.

В этих видео он пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и призвал граждан к применению сил с целью изменения конституционного строя в стране.

Установлено, что "видообращение" фигуранта сразу находили в российских интернет-ресурсах, включая телеграмм-каналы "вагнеровцев".

Враждебная пропаганда представляла материалы этого "общественного активиста" как "мнение" обычных граждан Украины, пытаясь повредить международной репутации нашей страны.

Согласно выводам экспертизы, публичные выступления фигуранта подтверждают его дестабилизирующую деятельность в пользу страны-агрессора.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы.

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