В Киевской области ищут 14-летнюю Анну, вышедшую из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Так, полиция Киевщины разыскивает 14-летнюю Анну Бобко из Богдановки.

Как сообщает полиция Киевской области, 14 сентября, в 21:41 вечера, в полицию обратился отец и сообщил, что исчезла его малолетняя дочь.

Искать девочку начали оперативно, известно, что привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Броварского управления.

Группы реагирования патрульной полиции, оперативники, ювенальная превенция и полицейский офицер общины – бросили все силы на поиски ребенка.

В полиции также сообщили приметы пропавшей, с виду Анне 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета до плеч.

В день исчезновения была одета в джинсовые брюки синего цвета, джинсовая куртка и мокасины.

К украинцам обратились с просьбой, если у вас есть любая информация о местонахождении Анны, пожалуйста, сразу сообщите об этом на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции по телефону + 38 (097) 759 43 24.

Недавно в Киевской области полиция разыскивала 11-летнюю Розалину из Новых Петровец.

В полиции сообщили, что 8 сентября, в 11:12, в полицию поступило сообщение от отца ребенка о том, что два часа исчезла его дочь.

Известно, что на поиски ребенка оперативно привлекли подразделения полиции Киевской области, в том числе работники Вышгородского управления.

Оперативники, группы реагирования патрульной полиции, кинологи, полицейские офицеры общества и общественность бросили все силы на поиски ребенка.

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