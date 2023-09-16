Мобилизация в Украине продолжается, тем временем, многие мужчины внезапно решили получить и второе или третье высшее образование.

По мнению чиновников, такое решение мужчин в разгар мобилизации в Украине вызывает множество вопросов.

В частности, секретарь СНБО сообщал, что во время мобилизации в Украине количество мужчин, получающих второе или третье образование, резко возросло.

Поэтому Министерство образования Украины будет решать, имеют ли право мужчины призывного возраста получать второе-третье высшее образование.

Член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что в Раде уже зарегистрирован проект закона, где говорится, что мужчины, которым более 30 лет и они решили получить второе образование, больше не будут иметь права на отсрочку от мобилизации в Украине.

Адвокат Александр Заруцкий добавил, что государство может самостоятельно решать, по каким основаниям могут быть льготы или отсрочка от мобилизации в Украине студентам.

В комментариях украинцы поделились мнениями об отмене отсрочки от мобилизации в Украине студентам, получающим второе или третье высшее образование:

"Если студенту 30 лет, то да. Это правильно. Но детей до 25 лет не нужно брать. Они не должны воевать",

"Начнем с внесением изменений в закон, чтобы депутаты также шли воевать. Милиция, прокуратура... не относятся ли они к мужчинам?! Что за двойные стандарты?!",

" А самим военкомам быкам, коррупционным депутатам и чиновникам, клоунам с орденами слабо идти воевать и защищать самих себя! Думаете ли вы всю жизнь будете отдыхать, воровать и прятаться - за обычными людьми, детьми, женщинами, инвалидами...".

Источник: ТСН .

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