В школе, которая находится в селе Верхняя Яблонька во Львовской области, вспыхнул конфликт между директором школы и родителями учеников.

Известно, что родители требуют его увольнения и уже около двух недель не пускают детей в школу.

Родители школьников жалуются, что не хотят, чтобы их дети шли в учебное заведение через систематический буллинг.

Сообщается, что директора недавно уволили, но он через суд восстановился в должности.

13 сентября в сети начали активно распространять видео, некоторый директор школы бегает по классу, скрываясь от разъяренных родителей.

Они пытались схватить скандального директора и выкрикивали «Геть!», тот убегая вылез на парты и отмахивался.

Староста села добавляет, что из 290 учеников в школу ходит всего 20, кроме того, она сообщила, что в учебное заведение приезжали представители отдела образования ОТГ, чтобы разрешить конфликт, однако никаких результатов их визит не принес.

Стало известно еще об одной претензии от жителей села к директору.

Сообщается, что он прихожанин УПЦ МП, кроме того, в мае 2022 года жители села вышли на митинг с требованием уволить директора из-за того, что он якобы пропагандировал «русский мир», жители также обвиняли его в поджоге церкви, которую хотели передать ПЦУ.

Источник: Захід нет.

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