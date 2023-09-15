В школе, которая находится в селе Верхняя Яблонька во Львовской области, вспыхнул конфликт между директором школы и родителями учеников.

Известно, что родители требуют его увольнения и уже около двух недель не пускают детей в школу.

Родители школьников жалуются, что не хотят, чтобы их дети шли в учебное заведение через систематический буллинг.

Сообщается, что директора недавно уволили, но он через суд восстановился в должности.

Во Львовской области родители школьников бойкотируют обучение

13 сентября в сети начали активно распространять видео, некоторый директор школы бегает по классу, скрываясь от разъяренных родителей.

Они пытались схватить скандального директора и выкрикивали «Геть!», тот убегая вылез на парты и отмахивался.

Староста села добавляет, что из 290 учеников в школу ходит всего 20, кроме того, она сообщила, что в учебное заведение приезжали представители отдела образования ОТГ, чтобы разрешить конфликт, однако никаких результатов их визит не принес.

Во Львовской области родители школьников бойкотируют обучение

Стало известно еще об одной претензии от жителей села к директору.

Сообщается, что он прихожанин УПЦ МП, кроме того, в мае 2022 года жители села вышли на митинг с требованием уволить директора из-за того, что он якобы пропагандировал «русский мир», жители также обвиняли его в поджоге церкви, которую хотели передать ПЦУ.

Источник: Захід нет.

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