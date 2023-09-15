В Волынской области мужчина на спор прыгнул в колодец глубиной 16 метров.

Так, в селе Шельвов Владимирского района мужчина упал в колодец.

Местные СМИ сообщают, что произошел досадный инцидент из-за спора.

Сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 10:42 в четверг, 14 сентября.

"Двое знакомых выпивали и за рюмкой поспорили: а слабо? И мужчина прыгнул в колодец глубиной 16 метров", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно выехало очередное подразделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибывшие на место вызова спасатели с помощью спецоборудования достали мужчину из глубокого колодца и передали его медикам.

К счастью, мужчина жив и все обошлось небольшими ранами и переохлаждением из-за того, что он простоял некоторое время по пояс в ледяной воде, пока его не уволили спасатели.

Пострадавшего привезли в больницу Владимира, где стало известно, что содержание алкоголя в крови мужчины составило более двух промилле.

Джерело: ТРК «Аверс».

Недавно сообщалось, что на Волыни разоблачена преступная группа, которая изготовляла фиктивные документы и реализовывала их по всей Украине.

Злоумышленники, в частности, изготовляли документы для выезда за границу для военнообязанных, водительские права, удостоверения на право управления сельхозтехникой и т.д.

Организатор преступного «бизнеса» 60-летний житель Волынской области, в "схему" он привлек еще 5 человек. Сообщник афериста, возглавивший "схему" – должностное лицо одного из городских советов Волыни.

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