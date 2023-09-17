Мобилизация в Украине продолжается, адвокат рассказал о законности усиления ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения.

Мобилизация в Украине продлена до 18 ноября, поэтому следует знать, есть ли более жесткие штрафы и значительные сроки лишения свободы для нарушителей правомерными и оправданными.

Как сообщил адвокат Роман Симутин, рассказывая о наказании мужчин за пересечение границы во время мобилизации в Украине, в Раде планируют установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в условиях правового режима военного положения.

"Они предлагают дополнить УК Украины статьей «332-3. Незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения», по которой виновным грозит штраф – до 170 000 грн или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, а за действия, совершенные повторно или группой лиц – уже от 8 до 12 лет тюрьмы", - сообщил Симутин.

Ответственность за незаконное пересечение границы в разгар мобилизации есть и сейчас:

за подделку документов, печатей и т. д. – штраф, арест, ограничение свободы;

попытка подкупить пограничника – штраф или лишение свободы сроком до 4 лет.

Все остальные случаи пересечения охватываются статьей 204-1 КУоАП: «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

За это грозит наказание – штраф от 3400 до 8500 грн или админарест.

Также наказывают и нарушителей, бегущих за границу, чтобы уклониться от призыва в период мобилизации в Украине - лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: в Европе отказываются выдавать Украине мужчин-уклончан, названные страны.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, как поступить, если ТЦК отказал в отсрочке.

Также Politeka сообщала, как женщинам стать на военный учет в разгар мобилизации в Украине список документов.