Один из предпринимателей, клиент "ПриватБанк", столкнулся с этой проблемой, а банк обїяснил почему так сделал.

"ПриватБанк" принимает меры по блокированию и ограничению счетов физических лиц, юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), осуществляющих деятельность на временно оккупированных территориях. По правилам банка, чтобы упразднить такие ограничения, необходимо изменить место налоговой регистрации. Подробности появились в отзыве о "ПриватБанке" в Минфин .

Один из предпринимателей, клиент "ПриватБанк", столкнулся с этой проблемой. Он покинул Украину из-за военных событий в апреле 2022 года и получил статус временной защиты в Словакии. Вернувшись, клиент "ПриватБанк" попытался возобновить свой бизнес в Мелитополе.

Однако "ПриватБанк" заблокировал оплаты от его клиентов на сумму 102 000 гривен из-за ограничений, связанных с местом налоговой регистрации.

"Вложили денег, реанимировали бизнес, который был в Мелитополе, начали делать продажи. Потом что-то не понравилось и они решили заблокировать оплаты от клиентов на сумму 102 000 гривен. Попросили паспорта клиентов. Какой умный человек там сидит – я не понимаю, – пожаловался клиент "ПриватБанк".

"ПриватБанк" объясняет свои действия тем, что согласно законодательству Украины, вести бизнес на временно оккупированной территории можно только после смены места налоговой регистрации.

Это значит, что налоги должны уплачиваться в бюджет Украины. Однако банк отмечает, что в случае перерегистрации предприятия на контрольной территории решение об ограничении может быть пересмотрено.

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