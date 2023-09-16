НБУ смягчил ряд валютных ограничений, введенных еще 24 февраля 2022 года.

НБУ расширяет возможности для банков и небанковских финансовых учреждений проводить операции по продаже наличной иностранной валюты.

Как сообщает пресс-служба НБУ, от 16 сентября, будет смягчен ряд валютных ограничений, которые 24 февраля 2022 года были введены его постановлением № 18.

Таким образом, при расчете наличной валюты, которую финансовое учреждение может продать на валютном рынке, будет учитывать остатки наличной валюты, которая учитывалась в кассе данных учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

НБУ информирует, что уполномоченные финучреждения будут совершать сделки по продаже иностранной валюты в наличной форме в пределах определенной суммы.

НБУ расширяет список медицинских услуг, для оплаты которых будет возможность осуществлять трансграничные переводы за границу.

НБУ добавил, что изменения направлены на:

увеличение возможностей банков и небанковских учреждений продавать наличную иностранную валюту;

расширение возможностей для пострадавших защитников, защищающих Украину, и других категорий населения иметь возможность реабилитации за границей;

создание условий для реструктуризации внешних кредитов госкомпаниями.

К слову, недавно НБУ сообщил о банкротстве еще одного украинского банка, правление регулятора решило отнести его в категорию неплатежеспособных. Речь идет об Укрстройинвестбанке.

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