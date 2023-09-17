В Украине, находясь в условиях военного положения, приняли постановление Кабинета Министров от 5 марта 2022 года, устанавливающее ограничения, в частности, по оплате жилищно-коммунальных услуг. Стало известно, кто из украинцев может не платить за коммунальные услуги во время войны. Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook .

Условия военного положения в Украине привели к введению специальных правил по оплате жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на военное положение, граждане страны обязаны платить за коммунальные услуги в течение всего этого периода. Однако если потребитель не внесет оплату, то после окончания военного положения ему все равно придется рассчитываться за "чистый" долг, который будет состоять только из сумм начислений.

Независимо от военного положения, граждане, отсутствующие в своих квартирах или домах более 30 дней, могут отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотренная эта норма была законом "О жилищно-коммунальных услугах" еще до введения в Украине военного положения.

Граждане, решившие воспользоваться этим правом, могут рассчитывать, что поставщик коммунальных услуг произведет перерасчет. Если после этого обнаружится переплата, то ее могут оплатить или списать.

Для получения такой возможности необходимо подать заявление к поставщику и предоставить справку о временном отсутствии проживания, которая может быть представлена ​​в различных формах, таких как справка внутри перемещенного лица, справка о лечении или справка о военной службе.

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