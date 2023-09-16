Ужасная авария произошла в районе Петропавловской Борщаговки возле санатория "Победа".

Как сообщают столичные телеграмм-каналы, в частности, "Реальный Киев", из-за масштабной аварии практически остановлено движение в направлении Житомира.

Также начали появляться первые кадры с места крупного ДТП.

"В районе санатория "Победа" произошло большое ДТП, практически перекрыто движение в направлении Житомира", - говорится в сообщении.

Пока деталей аварии под Киевом нет, судя по фото - на месте ДТП работают медики "скорой" и патрульная полиция.

Все подробности происшествия выясняются.

Недавно сообщалось, что трагический случай произошел в Киевской области, об обстоятельствах несчастья рассказали в полиции.

в селе Гора Киевской области 25-летний киевлянин обнаружил металлический предмет в банке.

Когда парень наклонился, неожиданно раздался взрыв.

Муж получил телесные повреждения в виде рассечения лица.

26-летний житель столицы с помощью радиоэлектронного пульта сдетонировал самодельное взрывное устройство.

Злоумышленник задержан, пока он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении [ч. 4 ст. 296 УК].

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