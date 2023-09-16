Жителю Львова суд вынес приговор после того, как мужчина неоднократно воровал из магазинов алкогольные напитки.

Воровство львовянин совершал показательно, прямо на глазах у продавцов.

В материалах дела говорится, что первую кражу львовянин совершил в 6 утра 19 апреля, но через час ее повторил.

В торговом зале магазина, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина подойдя к холодильнику самовольно, без разрешения продавца открыл дверь и достал бутылку пива объемом 0,5 л стоимостью 21 грн. 09 коп.

Несмотря на замечания продавца, мужчина открыто украл бутылку, выйдя из магазина.

В общей сложности мужчина наведывался в этот магазин семь раз за пивом или слабоалкогольным напитком, даже дважды в день.

Кроме того, еще один случай грабежа был зафиксирован еще в одном магазине, где он таким же образом похитил бутылку коньяка.

Мужчина в суде признал свою вину и раскаялся.

Ранее он был судим за уголовные правонарушения, однако судимость была погашена.

Суд признал жителя Львова виновным по ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет.

Осужденный находится под стражей с 29 мая, когда его задержали.

Источник: Захід нет.

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