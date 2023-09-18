У Польши произошла неприятная история с украинкой. А именно кража, во время которой уборщица поезда обокрала украинскую пассажирку. Женщина похитила деньги, платежные карты и фирменные наушники. Детали о случившемся сообщили в польских СМИ.

Инцидент произошел в Руде Шленской. Полиция получила сообщение от 38-летней женщины, работающей уборщицей в польском поезде.

Она утверждала, что вышла из поезда и оставила свою сумочку, в которой было 3000 злотых, дорогие фирменные наушники и платежные карты. Украинка пыталась восстановить свое имущество самостоятельно, но ее попытки были неудачными, поскольку никто не нашел ее вещи, и судьбы сумочки была неизвестной.

Позже правоохранительные органы взяли записи видеокамер от перевозчика. Личность вора удивила даже полицейских. Так, на видео было видно, как украинская женщина выходит из вагона без сумки. В течение длительного времени никто не уделял внимания потерянному имуществу женщины. Однако потом уборщица вошла в вагон, увидела сумку без владельца, закрыла ее пакетом и взяла с собой. Подозреваемую в краже задержала полиция. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что несколько недель назад, произошла в Польше похожая история. Группа из 17 мужчин напала на двух граждан Украины и обворовала их. Для избиения агрессоры использовали палки, трубы и даже мачете. Причиной нападения стала национальность потерпевших.

Источник: Ukrayina.pl.

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