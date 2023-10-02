В последнее время украинцы все больше жалуются на доллары от "ПриватБанка".

Клиенты "ПриватБанк" выражают недовольство качеством долларов, которые они получают в банковских отделениях. Некоторым клиентам "ПриватБанка" не хватает долларов для выдачи, другим не удается снять свои депозиты. На специализированном форуме Минфина появились жалобы по этому вопросу.

Один из клиентов "ПриватБанк" пишет, что уже в течение месяца он ежедневно посещает отделение банка и стоит в очереди в течение 30-50 минут, но результатом является то, что от кассира он получает лишь небольшое количество долларов.

Даже при заказе в $2000 он может получить всего $300-400. Затем, попробовав другую кассу, его информируют, что только $300 доступны.

"Месяц хожу в отделение вроде бы на работу, отсижу очередь по 30-50 минут и все то же. Когда нормальные купюры есть, то кассирша откровенно лжет", - подчеркнул клиент "ПриватБанк".

Количество жалоб на доллары у "ПриватБанка" значительно возросло. Некоторые клиенты жалуются на то, что банк выдает устаревшие купюры (1996 года) или изношенные доллары имеют пятна и номинал 20 долларов.

В ответ на эти жалобы "ПриватБанк" отметил, что они обязаны принимать все купюры, за исключением значительно изношенных, согласно правилам Национального банка Украины. Поэтому клиентам выдают валюту, которую получили от других клиентов.

Банк также подчеркнул, что он предлагает платежные купюры и работает с долларами разных видов и лет выпуска, и если клиент не удовлетворен состоянием купюры, он может отказаться принимать ее.

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Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.