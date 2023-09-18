На суде военная признала свою вину и выразила раскаяние. Она просила суд не применять суровое наказание.

В Тернополе военная ВСУ более трех лет избегала службы в армии. Так, в Тернополе военнослужащую, которая более трех лет избегала службы в армии, осудили. Решение по этой женщине было принято Тернопольским горрайонным судом.

Согласно судебному приговору, жительницу Хмельнитчины назначили кухаркой в ​​хозяйственном отделении взвода обеспечения 3 артиллерийского дивизиона воинской части. Она сначала избегала службы в период с мая по ноябрь 2019 года, а затем снова не являлась на службу с июня 2020 по июнь 2023 года.

"Ее действия соответствуют статьи ч.4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона №194-VIII от 12.02.2015 года), которая предусматривает неявку вовремя на службу военнослужащим без уважительных причин в условиях особого периода", - отмечено в судебных материалах.

На суде военная признала свою вину и выразила раскаяние. Она просила суд не применять суровое наказание.

Тернопольский горрайонный суд признал женщину виновной по ч.4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона №194-VIII от 12.02.2015 г.). За это ее приговорили к трем годам лишения свободы, однако один год с этого срока был заменен испытательным периодом. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

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