На фотографиях видно укрытие для двух корпусов, а также двух общежитий.

Фотографии укрытия для студентов Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана стали доступны в сети. Снимки, иллюстрирующие состояние так называемого "бомбоубежища", были опубликованы на странице "Хороший/Плохой КНЭУ" в Telegram.

На фотографиях видно укрытие для двух корпусов, а также двух общежитий. В комментариях к снимкам указывают, что в укрытии царит неприятный запах, а также есть подтопленные участки.

"Воняет мочой и картофелем каким-то. А тут затоплено немного", - рассказала на видео одна из студенток КНЭУ.

Также на снимках видно, что состояние укрытия оставляет желать лучшего и там находиться практически невозможно. Под стенами помещения разбросан строительный мусор, сантехника не пригодна для использования, а на полу много пыли и грязи.

Согласно требованиям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в бомбоубежищах должно быть обеспечено электроснабжение, искусственное освещение, а также системы водоснабжения и канализации. Если отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, такие укрытия должны иметь запас бутилированной воды, а также выделенные помещения, где предусмотрена установка мобильных емкостей для отвода нечистот.

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