В Киевской области ищут 26-летнюю Екатерину из села Русанов.

Так, полиция Киевщины разыскивает 26-летнюю Екатерину Шостацкую из села Русанов.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, к ним обратился мужчина, который сообщил об исчезновении его 26-летней сестры.

Кроме того, он добавил, что последние 4 месяца девушка не выходит на связь, в начале августа 2023 года пропавшую Екатерину видели в Киеве.

Известно, что на розыск девушки оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины.

Екатерину ищут также правоохранители Броварского управления, а именно участковые и полицейские офицеры общины, патрульная полиция и оперативники.

Приметы пропавшей девушки: рост примерно 165-170 см, среднего телосложения, длинные волосы темно-русого цвета, глаза темные.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении Екатерины, просим сразу сообщать на спецлинию «102»", - говорится в сообщении полиции.

Недавно в Киевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, появились первые подробности.

Ужасная авария произошла в районе Петропавловской Борщаговки возле санатория "Победа".

"В районе санатория "Победа" произошло большое ДТП, практически перекрыто движение в направлении Житомира", - говорилось в сообщении.

На месте ДТП работали медики "скорой" и патрульная полиция.

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