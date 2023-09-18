Обстоятельства этой ситуации остаются под сомнением, и властные органы рассматривают их для дальнейшего разрешения.

Жена военнослужащего из Волыни, Вера Дроздик, обратила внимание общественности в своем посту в Facebook на водителя маршрута "Луцк – Седлище – Камень-Каширский", которого она обвинила в нежелании безвозмездно перевозить военнослужащих.

В ее посту она выразила недовольство тем, что водитель этого автобуса, курсирующего по маршруту, не остановился для мужа на остановке в Луцке, хотя мужчина ехал в военной форме. Она считает, что водитель опасается, что военнослужащий не заплатит за проезд.

Представитель отдела Назар Романюк подтвердил, что в данный момент они изучают все детали этой ситуации и взяли на связь перевозчика, чтобы выяснить подробности истории. Он также отметил, что перевозчик Михаил Яцишин известен как порядочный водитель, работающий в этой области на протяжении многих лет.

Сам Михаил Яцишин, водитель автобуса, объяснил, что увидел военнослужащего, когда уже был очень близко к нему, и не мог резко тормозить, чтобы не создать аварийную ситуацию. Он добавил, что всегда останавливается для пассажиров и всегда безвозмездно перевозит военнослужащих.

"Там всегда очень много автомобилей. Фактически, остановки не видно, я его действительно поздно увидел. И было такое дважды, а не трижды, как указано в посту. Это было не специально, я всегда останавливаюсь, когда вижу пассажиров издалека", - говорит. водитель.

Предприятие, осуществляющее автобусные перевозки на этом маршруте, также подтвердило, что остановка на местности, описанная Верой Дроздик, фактически не предусмотрена паспортом маршрута. Однако водитель всегда останавливается, видя пассажиров, несмотря на это.

В итоге обстоятельства этой ситуации остаются под сомнением, и властные органы рассматривают их для дальнейшего разрешения.

Источник: Волынская Служба Новостей.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.