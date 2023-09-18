За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшим должностным лицам Волынского областного управления лесного и охотничьего и Любомльского лесного хозяйства.

Установлено, что на территории Любомльского лесного хозяйства в Волынской области в течение длительного периода происходили незаконные вырубки на 7 участках общей площадью более 1 га.

Эти вырубки были организованы главным лесничим Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, главным специалистом управления и инженером Любомльского лесного хозяйства.

Чиновники выдавали лесорубные разрешения без необходимой оценки влияния на окружающую среду, что обязательно для проведения подобных вырубок. Это привело к незаконной вырубке более 2,5 тысяч деревьев разных пород, и сумма ущерба для окружающей среды, согласно выводам инженерно-экологической экспертизы, превысила 21 миллион гривен.

Бывшие чиновники получили подозрение в превышении служебных полномочий и незаконной вырубке леса (часть 1 статьи 28, часть 4 статьи 246, часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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