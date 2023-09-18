Несчастье произошло прямо в центре столицы, сообщается, что человеку пытались помочь.

Так, на Крещатике нашли тело человека.

Как сообщают местные телеграммы-каналы, на месте трагедии находится Следственно-оперативная группа.

По информации от очевидцев, сообщает телеграмм-канал "Киев Реальный", около часа назад врачи скорой реанимировали человека на том же месте.

Предварительно установлено, что на Крещатике внезапно стало плохо женщине, 1941 года рождения.

Женщине пытались помочь, однако, к сожалению, она скончалась.

Причину смерти установит экспертиза, об этом сообщает спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Ранее сообщалось, что полиция бросила все силы на поиски Екатерины, последний раз ее видели в августе: приметы и фото.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, к ним обратился мужчина, который сообщил об исчезновении его 26-летней сестры.

Кроме того, он добавил, что последние 4 месяца девушка не выходит на связь, в начале августа 2023 года пропавшую Екатерину видели в Киеве.

Известно, что на розыск девушки оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины.

Екатерину ищут также правоохранители Броварского управления, а именно участковые и полицейские офицеры общины, патрульная полиция и оперативники.

Приметы пропавшей девушки: рост примерно 165-170 см, среднего телосложения, длинные волосы темно-русого цвета, глаза темные.

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Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

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