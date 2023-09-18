Так, на Крещатике нашли тело человека.

Как сообщают местные телеграммы-каналы, на месте трагедии находится Следственно-оперативная группа.

трагедия на Крещатике

По информации от очевидцев, сообщает телеграмм-канал "Киев Реальный", около часа назад врачи скорой реанимировали человека на том же месте.

трагедия на Крещатике

Предварительно установлено, что на Крещатике внезапно стало плохо женщине, 1941 года рождения.

Женщине пытались помочь, однако, к сожалению, она скончалась.

Причину смерти установит экспертиза, об этом сообщает спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Ранее сообщалось, что полиция бросила все силы на поиски Екатерины, последний раз ее видели в августе: приметы и фото.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, к ним обратился мужчина, который сообщил об исчезновении его 26-летней сестры.

Кроме того, он добавил, что последние 4 месяца девушка не выходит на связь, в начале августа 2023 года пропавшую Екатерину видели в Киеве.

Известно, что на розыск девушки оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины.

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Екатерину ищут также правоохранители Броварского управления, а именно участковые и полицейские офицеры общины, патрульная полиция и оперативники.

Приметы пропавшей девушки: рост примерно 165-170 см, среднего телосложения, длинные волосы темно-русого цвета, глаза темные.

В Киевской области ищут 26-летнюю Екатерину

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