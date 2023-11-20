Есть категория учителей, которые могут выйти на пенсию в Украине по выслуге лет до достижения 60 лет.
Однако есть нюанс, таким учителям нужно иметь трудовой стаж 29 лет и 6 месяцев.
Также известно, что уже с 1 апреля 2024 года требование к стажу для получения пенсии в Украине будет увеличено на полгода, до 30 лет.
Пенсию за выслугу лет в Украине также получают:
артисты – от 20 до 35 лет;
работники авиации, у мужчин от 25 лет, у женщин от 20 лет
работники образования, здравоохранения и соцобеспечения – от 25 лет
спортсмены – не менее 25 лет
диспетчеры, которые осуществляют управление воздушным движением;
инженерно-технический состав гражданской авиации;
бортпроводники;
работники ж/д транспорта и метро;
работники, которые трудятся на полевых геологоразведочных работах;
работники лесозаготовок и лесосплава;
механизаторы;
плавсостав морского, речного флота и рыбной промышленности.
Также известно, что пенсия в Украине у учителей начисляется на основе среднемесячной зарплаты, получающую перед окончанием работы, таким образом, все зависит от рабочего стажа и среднемесячного дохода.
Чем больше стаж и зарплата у человека, тем больше будет пенсия.
Источник: 24 канал.
Ранее сообщалось, что в Украине постепенно планируют перечислить выплаты, в частности пенсии и зарплаты уже в следующем году.
В частности, повысят выплаты для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия, таким образом они будут получать
2680 грн – с 2023-го;
2840 грн – с января по июль 2024-го;
3200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;
3348 грн – в 2025-м;
3582 грн – в 2026-м.
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