Пенсия в Украине: стало известно, кто может рассчитывать на выплаты в 55 лет и какой стаж нужен.

Есть категория учителей, которые могут выйти на пенсию в Украине по выслуге лет до достижения 60 лет.

Однако есть нюанс, таким учителям нужно иметь трудовой стаж 29 лет и 6 месяцев.

Также известно, что уже с 1 апреля 2024 года требование к стажу для получения пенсии в Украине будет увеличено на полгода, до 30 лет.

Пенсию за выслугу лет в Украине также получают:

артисты – от 20 до 35 лет;

работники авиации, у мужчин от 25 лет, у женщин от 20 лет

работники образования, здравоохранения и соцобеспечения – от 25 лет

спортсмены – не менее 25 лет

диспетчеры, которые осуществляют управление воздушным движением;

инженерно-технический состав гражданской авиации;

бортпроводники;

работники ж/д транспорта и метро;

работники, которые трудятся на полевых геологоразведочных работах;

работники лесозаготовок и лесосплава;

механизаторы;

плавсостав морского, речного флота и рыбной промышленности.

Также известно, что пенсия в Украине у учителей начисляется на основе среднемесячной зарплаты, получающую перед окончанием работы, таким образом, все зависит от рабочего стажа и среднемесячного дохода.

Чем больше стаж и зарплата у человека, тем больше будет пенсия.

Источник: 24 канал.

Ранее сообщалось, что в Украине постепенно планируют перечислить выплаты, в частности пенсии и зарплаты уже в следующем году.

В частности, повысят выплаты для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия, таким образом они будут получать

2680 грн – с 2023-го;

2840 грн – с января по июль 2024-го;

3200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;

3348 грн – в 2025-м;

3582 грн – в 2026-м.

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