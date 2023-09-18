Госпредприятие "НАЭК Энергоатом" снова оказалось под пристальным взглядом общественности из-за сомнительных закупок, на этот раз в сфере бетонных работ.

Согласно расследованию журналистов, 24 августа компания заключила соглашение на сумму 168,26 млн. гривен с ООО "Атоммонтажсервис" для строительства комплекса по переработке радиоактивных отходов на Хмельницкой атомной электростанции.

Эти работы были заказаны без проведения торгов, заявив, что их может выполнить только один предприниматель в случае отсутствия конкуренции по техническим причинам. Однако информация о смете была все же обнародована.

По этим документам видно, что самая большая сумма, а именно 39,85 млн. гривен, была предназначена для пространственных каркасов с неизвестными характеристиками по цене 205 тысяч гривен за тонну.

Дополнительные 30,94 млн гривен были выделены на опалубочные щиты по ценам от 7266 до 8680 гривен за квадратный метр, информация о характеристиках которых также отсутствовала. Однако в этом документе также выделены ресурсы на готовые бетонные смеси. Интересно, что одинаковые виды бетона были указаны по разным ценам.

К примеру, по данным сметы, основной объем бетона В30 М400 с содержанием заполнителя более 40 мм стоит 4 097 гривен за кубометр. Однако это включает в себя только стоимость самого бетона, без учета расходов на доставку на расстояние 30 километров и складских расходов.

Эти дополнительные расходы указаны отдельно, составляя 618 гривен и 94 гривен соответственно кубометр. Итак, общая цена достигает уже 8300 гривен за кубометр.

Однако удивительно, что в документе не указаны расходы по доставке и складские расходы. Важно отметить, что даже самая высокая цена бетона, указанная в документе, значительно превышает рыночные цены.

Источник: Наши деньги.

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