Вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей находится на рассмотрении. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Контрразведка Службы безопасности Украины успешно задержала женщину, которая работала на вражескую сторону и пыталась получить военную информацию в Донецкой области. Как рассказали в СБУ, женщина пыталась выявить локацию Сил обороны Украины в городе Славянск.

Кроме того, она пыталась передавать российским силам информацию об их движениях и маршрутах перемещения артиллерии Вооруженных Сил Украины, в частности, реактивных систем залпового огня, задействованных в контрнаступлении под Бахмутом.

Чтобы отслеживать движение украинских войск, злоумышленница обустроила свою квартиру как "наблюдательный пункт". Полученную информацию она передавала на один из прокремлевских телеграмм-каналов, руководимых представителями российских спецслужб.

После успешных контрдиверсионных операций сотрудники СБУ осуществили задержание злоумышленницы.

В ходе задержания собрано достаточно доказательств для выдвижения подозрения по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, а также движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины.

Вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей находится на рассмотрении. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

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