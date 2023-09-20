Мобилизация в Украине, адвокат поделился мнением, примут ли изменения призыва для студентов.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать об изменениях, которые могут быть приняты в ближайшее время.

В частности, адвокат Роман Симутин рассказал, примут ли изменения по мобилизации в Украине для студентов в альтернативной редакции законопроекта №9672-2.

Этот законопроект касается расширения перечня соискателей образования, получивших право на отсрочку.

Адвокат уверен, что законопроект примут, более того, могут даже устранить дискриминационную норму «до 30 лет».

Симутин сообщил, что отсрочку могут не получить студенты, получающие второе или третье образование, не важно от возраста.

У аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной форме, по словам адвоката, отсрочка от мобилизации в Украине будет.

Симутин добавил, что отсрочку от мобилизации в Украине предлагают предоставлять соискателям высшего образования по специальностям, которым оказывается особая поддержка», вне зависимости от полученного ранее уровня образования.

Список специальностей может определить Минобразования.

"После внесения изменений те, кто уже по закону не будет отсрочки, будут вызваны в ТЦК и, в случае отказа от мобилизации на основании необратимого действия нормы во времени – получат уголовное дело, подозрение и суд. И неважно, что будут думать юристы, ведь разбирать эти завалы уже после победы", - сообщил адвокат.

Однако Роман Смутин считает, что власть не прибегнет к таким жестким действиям, поэтому вероятно будет принят альтернативный и компромиссный проект изменений.

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