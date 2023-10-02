На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в своем действии.

В Закарпатской области мужчина, имеющий проблемы с почками с детства, отказался от мобилизации, несмотря на признание его пригодным к армейской службе во время военного положения военно-врачебной комиссией. Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По информации Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, в начале 2023 мужчина признали годным к военной службе во время военного положения. Однако он решил оспорить это решение и подал отказ от мобилизации.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в своем действии.

Он объяснил, что, несмотря на пригодность по медицинским показателям, он страдает почечными заболеваниями с детства и подал отказ от мобилизации с этим обоснованием. В ходе разбирательства стало известно, что мужчина неоднократно лечился в больнице с жалобами на острый пиелонефрит и микронефролитиаз (наличие камней в почках).

Супруга также состояла на учете у психотерапевта с утвержденным диагнозом "генерализованное паническое расстройство с паническими атаками", и нарушение их установленного режима может существенно ухудшить ее состояние. Суд учел состояние здоровья обоих.

Мукачевский горрайонный суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины. За это он был приговорен к трем годам лишения свободы, однако этот реальный срок был заменен на два года испытательного срока.

Источник: ТСН.

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