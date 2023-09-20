В Хмельнитчине сообщено о подозрении экс-чиновнице банка, придумавшей циничную аферу.

Так, женщина присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных.

Как сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, экс-чиновник была хорошо знакома с родственниками погибших защитников, которые получали денежную компенсацию от государства и предлагала им открыть депозитный счет, чтобы получать проценты.

Кроме того, она предлагала родственникам погибших обменять национальную валюту на доллары.

Однако женщина денежных операций не осуществляла, а присваивала средства людей.

Хмельницкой областной прокуратуры сообщила, что в настоящее время известно о трех пострадавших.

Сумма материального ущерба уже составляет более 5,5 млн грн.

Экс-чиновники избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

Сообщено о подозрении эксвыполняющей по факту завладения чужим имуществом злоупотребляя служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Шепетовского районного управления ГУНП в Хмельницкой области.

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