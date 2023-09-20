Так, женщина присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных.
Как сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, экс-чиновник была хорошо знакома с родственниками погибших защитников, которые получали денежную компенсацию от государства и предлагала им открыть депозитный счет, чтобы получать проценты.
Кроме того, она предлагала родственникам погибших обменять национальную валюту на доллары.
Однако женщина денежных операций не осуществляла, а присваивала средства людей.
Хмельницкой областной прокуратуры сообщила, что в настоящее время известно о трех пострадавших.
Сумма материального ущерба уже составляет более 5,5 млн грн.
Экс-чиновники избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
Сообщено о подозрении эксвыполняющей по факту завладения чужим имуществом злоупотребляя служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Шепетовского районного управления ГУНП в Хмельницкой области.
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