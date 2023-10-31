СБУ «по горячим следам» разоблачила во Львове блогера, который хотел причинить вред.

Так, разоблачен блогер, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призвал ударить по нему.

Как сообщает пресс-служба СБУ, «по горячим следам» разоблачен во Львове блоггер, публично призвавший уничтожить админздание Службы безопасности.

Злоумышленник агитировал попасть в режимный объект вражескими ракетами.

Свои гнусные призывы фигурант распространял благодаря онлайн-трансляции на странице в Инстаграм непосредственно у здания украинской спецслужбы.

Блогер вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ.

Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тысяч подписчиков.

Следствие добавляет, что злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, которые позиционируют себя как блоггеры – один находится в одной из стран ЕС, откуда «присоединяется» к стримам приспешника в Украине.

Во время обысков у фигурантов обнаружены компьютерная техника и телефоны с доказательствами провокативных записей.

В настоящее время фигурантам готовят сообщения о подозрении.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Блоггерам грозит тюремное заключение.

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