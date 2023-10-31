Так, разоблачен блогер, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призвал ударить по нему.

Как сообщает пресс-служба СБУ, «по горячим следам» разоблачен во Львове блоггер, публично призвавший уничтожить админздание Службы безопасности.

Злоумышленник агитировал попасть в режимный объект вражескими ракетами.

Свои гнусные призывы фигурант распространял благодаря онлайн-трансляции на странице в Инстаграм непосредственно у здания украинской спецслужбы.

Блогер вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ.

сбу, служба безопасности

Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тысяч подписчиков.

Следствие добавляет, что злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, которые позиционируют себя как блоггеры – один находится в одной из стран ЕС, откуда «присоединяется» к стримам приспешника в Украине.

Во время обысков у фигурантов обнаружены компьютерная техника и телефоны с доказательствами провокативных записей.

сбу, служба безопасности

В настоящее время фигурантам готовят сообщения о подозрении.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Блоггерам грозит тюремное заключение.

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