На судебном заседании мужчина признал свою вину и не спорил с обвинением.

В Мукачевском горрайонном суде Закарпатской области рассматривали дело об отказе от мобилизации одного мужчины, утверждавшего, что не желает участвовать в военных действиях и обязанность обеспечивать свою семью.

Судебные документы подтверждают, что мужчина является отцом одного ребенка и в браке. В апреле 2023 года ему была вручена повестка, и он прошел обязательное медицинское освидетельствование в Военно-врачебной комиссии (ВЛК), где его объявили годным к службе в армии в условиях военного положения.

Однако этот человек отказался от мобилизации. Он заявил: "Я не желаю участвовать в войне и чувствую ответственность за материальное обеспечение своей семьи. Воевать не хочу, ведь у меня есть семья".

На судебном заседании мужчина признал свою вину и не спорил с обвинением. Он вымолил у суда максимально мягкое наказание, не исключая возможности отбывать его в режиме упрощенного контроля.

Мукачевский горрайонный суд приговорил этого мужчину за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы, однако с возможностью замены этого срока на один год испытательного периода.

Вариант отбывания наказания в режиме упрощенного контроля оставлен по усмотрению внесудебных органов. При этом приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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