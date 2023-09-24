В городе Запорожье четыре человека предстанут перед судом под обвинением в содействии призывникам в выдаче фиктивных медицинских документов, подтверждающих их непригодность к военной службе. Эти документы давали возможность законно выехать за границу. Обвинительный акт уже был передан в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По данным следствия, преступная группа состояла из четырех человек, один из которых являлся врачом-неврологом. Они изготовляли фиктивные медицинские документы, на которых отмечали, что лицо имеет серьезные заболевания, что обусловливало его непригодность к службе в армии. Это позволяло призывникам получить заключение об их непригодности и снять с военного учета. В результате они могли законно выехать за границу.

За предоставление таких услуг каждому призывнику взималась плата в размере 6,5 тысячи долларов США.

Все члены преступной группы обвиняются по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, врача-невролога в возрасте 35 лет также обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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