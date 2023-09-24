Родители стремятся, чтобы врач понес ответственность за свои действия, чтобы больше ни одна семья этого не пережила из-за акушерки.

В Ровенской области во время родов произошла трагедия, в результате которой умер новорожденный ребенок. Родители обвиняют врачей в халатности.

Дарья Юфимчук, 20-летняя женщина, родила своего ребенка 7 июля 2023 и убеждена, что все шло хорошо, поскольку она слышала сердцебиение своего ребенка.

Однако во время родов акушерка использовала запрещенный метод Кристеллера. Этот метод включает нажатие на живот роженицы, и его применение может привести к разрыву матки, сильной боли, кровотечению и угрозе жизни женщины и ребенка.

"Ей не нравилось, что я долго рожаю. Потом она нажимала на живот. Муж был позади. Она положила простыню под меня - с одной стороны давила простыней, будто тянула, а локтем давила с другой стороны. Все было хорошо и под конец, до конца последнего момента, сердце билось нормально. Принесли ребенка на столик, и поприбегали все врачи. Мой муж ушел, посмотрел. А после сел надо мной и начал плакать", - вспомнила Дарья.

Она также отмечает, что при предварительной диагностике акушерка вставила резиновую трубку для искусственной стимуляции родов, но Дарья утверждает, что не давала письменного согласия на это. Смерть ребенка была вызвана двумя факторами: асфиксией и внутрибрюшной инфекцией.

Родители мальчика назвали его Тимофеем и регулярно навещают его могилу, принося цветы и игрушки. Они также стремятся, чтобы врач понес ответственность за свои действия, чтобы больше ни одна семья этого не пережила из-за акушерки.

Акушер-гинеколог, которая была при родах Дарьи, Алла Панькив, пока воздерживается от комментариев до завершения расследования. В настоящее время она не была отстранена от работы из-за отсутствия подтвержденных доказательств о нарушении профессиональных обязанностей.

Источник: Суспільне.

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