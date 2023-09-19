Так, на юге Австрии утром 19 сентября произошла авария с участием автобуса сообщением Берлин-Триест.

В результате ДТП известно о погибшей женщине, еще около 20 пассажиров травмированы.

Известно, что среди пассажиров находились украинцы.

Местные СМИ сообщают, что международный автобус попал в аварию утром во вторник в районе Санкт-Вайт-ан-дер-Глан вблизи Михельдорфа в Каринтии.

По данным полиции, погибла 19-летняя девушка из Верхней Австрии, еще около 20 пассажиров получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу, тяжелые травмы получила гражданка Германии.

Также сообщается о том, что авария произошла около 4:45 утра. Двухэтажный автобус взлетел с трассы, сбив защитное ограждение и завалился на бок.

В автобусе находились пассажиры из нескольких стран, Австрии, Словении, Италии, Германии и Украины.

Автобус ехал из Берлина через австрийский Линц в итальянский город Триеста.

Консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич добавила, что среди пассажиров автобуса было как минимум двое украинцев.

Тесты алкотестеров водителей автобуса оказались отрицательными, расследование продолжается.

Источник : Austria Presse Agentur (АРА), Укринформ .

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