Владелица кафе настаивала на наказании для пенсионера и отрицала его слова в суде.

В Винницкой области мужчина, похитивший стул из кофейни, был приговорен к пяти годам и двум месяцам лишения свободы. Это решение Барского районного суда Винницкой области. По обвинению, пенсионер украл стул стоимостью 920 гривен, стоявший у кофейни в городе Бар Винницкой области.

На суде обвиняемый признал свою вину, объяснив, что заметил стул во время прохождения мимо кафе и совершил кражу. После этого он продал стул за 100 гривен, поскольку денег не хватало на проезд домой. Мужчина также утверждал, что его не имеют права судить, поскольку уже был судим за кражу велосипеда и теперь больше не совершал преступлений.

Владелица кафе настаивала на наказании для пенсионера и отрицала его слова.

В материалах суда было указано, что подозреваемый выражал грубые слова и угрозы в адрес суда, прокурора, защитника и потерпевшей, а также угрожал нанести вред свидетелям, которые давали свидетельства об обстоятельствах кражи. Судья считал, что такое поведение не свидетельствует о раскаянии обвиняемого.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Поскольку он совершил повторное преступление во время испытательного срока, срок его наказания был увеличен на два месяца.

Источник: ТСН .

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