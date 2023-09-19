Обворовали городской бюджет на общую сумму более 3 миллионов гривен. Деньги распределили между собой.

По инициативе Салтовской окружной прокуратуры Харькова вынесено подозрение заместительнице директора одного из департаментов Харьковского городского совета и частному предпринимателю по делу о завладении чужим имуществом из-за злоупотребления служебным положением согласно части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, схема злоупотребления заключалась в том, что частному предпринимателю предстояло разработать программное обеспечение для беспилотных самолетов для Харькова. Однако на самом деле ни одного беспилотника на балансе городского совета не было, и программа была только на бумаге.

Чтобы замаскировать это, они обратились к разработчикам в Виннице и приобрели программное обеспечение 2015-2016 годов разработки, которое было предназначено для удаленного управления беспилотниками, и внесли это в календарный план как отдельные мероприятия по закупке программного обеспечения. На практике же программа не соответствовала реальности, и это было известно чиновнику.

После этого они заключили договоры между горсоветом и физическим лицом-предпринимателем, которые были профинансированы из городского бюджета на общую сумму более 3 миллионов гривен. Деньги распределили между собой.

Это дело находится в стадии досудебного расследования, и лицо, которому предъявлено подозрение, считается невиновным до вынесения судебного решения.

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