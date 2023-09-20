Операция по приостановке коррупционных схем в таможнях была проведена сотрудниками СБУ.

Служба безопасности Украины успешно прекратила действие двух коррупционных схем, которые действовали в таможне Волынской области и нанесли ущерб государственному бюджету из-за несоответствующей уплаты таможенных пошлин. Детали сообщила пресс-служба СБУ.

Одной из схем было взимание неправомерных платежей от украинских предпринимателей. Руководитель одного из отделов и главный инспектор требовали денежное вознаграждение в обмен на обещание предоставлять предпринимателям льготы при таможенном оформлении их товаров. За каждый автомобиль, перевозивший товары, они взимали 200 долларов США.

Второй схемой было несоблюдение главным инспектором таможни требований повышения таможенной стоимости импортируемой продукции для предпринимателей. Вместо этого он не повышал стоимость импортируемых товаров и требовал половину выгоды от экономии средств.

После тщательного сбора доказательств участникам этих коррупционных схем было предъявлено подозрение по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В настоящее время идет расследование для выявления всех лиц, причастных к этим коррупционным действиям. За заключение коррупционных схем они могут быть лишены свободы сроком до 10 лет и конфисковано их имущество.

Отметим, что операция по приостановке коррупционных схем в таможнях была проведена сотрудниками СБУ в Волынской области при поддержке Офиса Генерального прокурора.

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