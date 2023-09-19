За действия врача предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Полицейские разоблачили коррупционную схему, которую придумал врач хирург. Он не только шантажировал родственников пациентов, но требовал с них большие деньги. Подробности сообщили в пресс-службе милиции Киева.

Полицейские установили, что в середине августа текущего года один мужчина обратился в медицинское учреждение для плановой операции по удалению опухоли.

Однако после проведенной хирургической процедуры врач потребовал от родственницы пациента сумму в размере 6000 долларов США в качестве компенсации за оказанную медицинскую помощь и последующий процесс послеоперационного лечения. Он начал угрожать, если женщина откажется от уплаты этой суммы, ее отец, пациент может быть лишен надлежащего медицинского ухода.

Следователи задержали этого медицинского работника, когда он получал указанную неправомерную выгоду в своем рабочем кабинете. Задержанный – резидент Киевщины, рожденный в 1965 году.

В связи с этим инцидентом, следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – "принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом".

По этой статье предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

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