Сотрудники ДБР начали расследование инцидента по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области. Как сообщили в ДБР, был задержан заместитель начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащий-водитель этого отдела, которые были причастны к нападению на мужчину и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

По предварительным данным, 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель совершил нападение на гражданина, угрожая ему оружием. Он жестоко избивал потерпевшего по телу и лицу. Видео этого события было размещено в Интернете в тот же день. Работники ДБР проводят расследование для установления всех обстоятельств этого инцидента.

Было обнаружено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, жестоко избивали и насмехались над ним, пытаясь заставить его пройти военно-врачебную комиссию добровольно.

В настоящее время рассматривается вопрос об уведомлении фигурантов подозрения в незаконном лишении свободы, пытках и злоупотреблении служебными полномочиями военным лицом (согласно статьям 146, 127 и 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство осуществляется Львовской специализированной прокуратурой в области обороны Западного региона.

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