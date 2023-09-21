Мобилизация в Украине будет продолжаться как минимум до 18 ноября, стало известно по какой причине призыв могут усилить.

Мобилизация в Украине продолжается, по словам представителя парламентского комитета ВРУ, призыв могут ужесточить, если РФ мобилизует еще сотни тысяч.

Генштаб ВСУ в очередной сводке сообщил, что в России ожидается очередная волна мобилизации, россияне якобы планируют призвать от 400 тысяч до 700 тысяч мужчин.

В Верховной Раде не исключают, что из-за этого могут усилить мобилизацию в Украине.

В частности, об этом рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко.

"Если нам будет нужно больше людей, то будем набирать больше. Если мы увидим, что россияне мобилизуют 700 тысяч, то нам нужно понять, как мы будем на это реагировать. Не исключено, что нужно будет увеличивать", - заявил парламентарий.

Украинцы отреагировали на заявление Костенко о мобилизации в Украине в комментариях:

"Пусть идут воюют депутаты, чиновники и клоуны! Все барыги, стремящиеся денег и славы - на человеческой крови! Кто жаждет войны а не мира! А не прячутся за обычными людьми, которые не хотят воевать, а просто хотят жить!",

"После того как все увидели видео где военные пытают в военкомате людей, а иначе это назвать нельзя то у многих отпадет желание идти в армию...",

"Полицейские, судьи, прокуроры, депутаты, сынишки, бизнесмены и олигархи", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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