Пока тендер продолжается, и имя компании-подрядчика, которая выполнит эти работы, еще не известна.

В столице Украины, Киеве, запланирован капитальный ремонт пруда с участием коммунального объединения Киевзеленстрой в Голосеевском районе. Работы, направленные на улучшение состояния ставка № 1 в Дидоровских ставках, рассчитаны на расходы почти до пяти миллионов гривен. В это же самое время деньги нужны на армию, но их потратят на ремонт пруда.

По данным публичных закупок на портале Prozorro, капитальный ремонт этого водосброса планируется провести за сумму до 4 936 410 гривен.

Пока тендер продолжается, и имя компании-подрядчика, которая выполнит эти работы, еще не известна. Планируется выполнение различных задач, таких как демонтаж стен подвалов, удаление растительности, установка опор служебного мостика, буровой скважины и прочего. Подрядчик должен завершить работу до 31 декабря 2023 года.

Также выделены средства для проведения экспертизы сметной части проектной документации этого объекта. Это обошлось в 6 тысяч гривен, и победителем стала компания "Экоэкспертиза", которая была зарегистрирована в 2021 году и получила государственные подряды на сумму 2 784 018 гривен с 2021 по 2023 год.

Кроме того, для разработки проектно-сметной документации было израсходовано до 345 487,60 гривен. Победителем этого тендера стала компания "Укрводпроект", зарегистрированная всего четыре месяца назад.

Последние новости Украины:

Напомним, на Днепропетровщине хотят потратить 1,2 миллиона для праздника.

Как сообщала Politeka, в Украине назревает новый тендерный скандал на 3,5 миллиона гривен, на что пойдут деньги.

Также Politeka писала, "Энергоатом" поймали на странных закупках для ЗАЭС.