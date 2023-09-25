Так, в Летичеве в Хмельницкой области водитель сбил военную и скрылся с места ДТП.

Как сообщила полиция Хмельницкой области, установлено, что задержанный находился за рулем нетрезвым.

38-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata сбил военную, после чего покинул место происшествия.

29-летнюю пострадавшую защитницу госпитализировали в реанимацию Летичевской многопрофильной больницы.

Полиция получила сообщение об аварии и приблизительном описании авто.

Начальник Летичевского отдела полиции Юрий Найчук увидел схожий автомобиль с разбитым лобовым стеклом.

Кроме того, водитель, увидев сигнал об остановке, хотел убежать.

Полицейский преследовал злоумышленника, в результате водитель остановился на полевой дороге.

В ходе проверки стало известно, что водитель был за рулем нетрезв, его задержали по ст. 208 УПК РФ.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины.

В комментариях украинцы благодарят полицейского:

"Молодец. Выполнил свой долг с честью",

"Пример для всех",

" Молодец начальник МВД", - пишут украинцы в комментариях.

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