Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили задержание лица, требовавшего денежную выгоду от семей военных, погибших во время войны, получавших государственную помощь. Эта помощь включала единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен после смерти воина. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Злоумышленник сначала преследовал их, потом угрожал им физическим насилием и их детям расправой. Служба безопасности зафиксировала, что этот человек пытался требовать почти 800 тысяч гривен от матери и сестры одного из погибших военных Вооруженных Сил Украины, умершего весной 2022 года под Северодонецком.
Для достижения своей цели злоумышленник систематически терроризировал семью погибшего воина и угрожал им физической расправой, включая детей.
Однако во время операции СБУ задержала рэкетира с поличным во время получения им части "выгоды" в размере 200 тысяч гривен.
По данным следствия, задержанный является местным жителем и использовал свои связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших воинов. После того, как семьи получают государственную помощь, злоумышленник совершал телефонные звонки с анонимных номеров и требовал "свою долю".
Во время обысков в его месте проживания были найдены мобильные телефоны, которые использовались для преступной деятельности, а также две боевые гранаты.
Задержанному было сообщено о подозрении по статье 189 часть 4 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения). Также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления и количества потерпевших. За такое преступление злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
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