Расследование продолжается, но уже известно, что за такое преступление злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили задержание лица, требовавшего денежную выгоду от семей военных, погибших во время войны, получавших государственную помощь. Эта помощь включала единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен после смерти воина. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленник сначала преследовал их, потом угрожал им физическим насилием и их детям расправой. Служба безопасности зафиксировала, что этот человек пытался требовать почти 800 тысяч гривен от матери и сестры одного из погибших военных Вооруженных Сил Украины, умершего весной 2022 года под Северодонецком.

Для достижения своей цели злоумышленник систематически терроризировал семью погибшего воина и угрожал им физической расправой, включая детей.

Однако во время операции СБУ задержала рэкетира с поличным во время получения им части "выгоды" в размере 200 тысяч гривен.

По данным следствия, задержанный является местным жителем и использовал свои связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших воинов. После того, как семьи получают государственную помощь, злоумышленник совершал телефонные звонки с анонимных номеров и требовал "свою долю".

Во время обысков в его месте проживания были найдены мобильные телефоны, которые использовались для преступной деятельности, а также две боевые гранаты.

Задержанному было сообщено о подозрении по статье 189 часть 4 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения). Также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления и количества потерпевших. За такое преступление злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

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